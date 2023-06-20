الذهب يواصل الهبوط.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.
جرام الذهب عيار 21
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.89 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.48، وعيار 14 بـ 137.26، وعيار 12 سجل 117.65 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1647 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 235.297 ريال.
أسعار الذهب أمس
جرام الذهب عيار 21
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.53 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.03، وعيار 14 بـ 137.69، وعيار 12 سجل 118.02 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7341 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1652 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.033 ريال.