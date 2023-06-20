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الذهب يواصل الهبوط.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

الذهب يواصل الهبوط.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات

الذهب يواصل الهبوط.. وعيار 21 يسجل 206 ريالات
٠٩:٠٧:٣٨ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.30 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 215.69 ريال.
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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.89 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.48، وعيار 14 بـ 137.26، وعيار 12 سجل 117.65 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1647 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 235.297 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.03 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 216.37 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 206.53 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.03، وعيار 14 بـ 137.69، وعيار 12 سجل 118.02 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7341 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1652 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.033 ريال.

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