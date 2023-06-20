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“لبيك قلبًا تائهًا يرجوك” هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” يتصدر الترند

“لبيك قلبًا تائهًا يرجوك” هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” يتصدر الترند

“لبيك قلبًا تائهًا يرجوك” هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه” يتصدر الترند
٠٨:٤٩:٢٠ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “اغتنم عشر ذي الحجه”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، وسط دعوات من جانب مغردين بالإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام تحديدًا.

وبيّن المغردون فضل هذه الأيام ومضاعفة العمل الصالح فيها، مشددين على ضرورة تلاوة القرآن والتهجد بالليل والتقرب إلى الله بالطاعات.

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وقال أحد المغردين: “يا ذا الجلال والإكرام اجعل يوم عرفة هو يومي الموعود واقلب موازيين حياتي رأسا على عقبَ من غير شر يا أرحم الراحمين”.

وأضافت مغردة: “اللهم كما بلّغتنا عشر ذي الحجة، فاجعله بلوغ توفيق وإعانة على طاعتك وبارك لنا فيها، ونوّر بصائرنا واهدِ قلوبنا”.

وتابع مغرد ثالث قائلا: “لبيك قلباً تائهاً يرجوك.. لبيك إننا متعبون، لبيكَ وَإِن قست القلوب، لبيكَ وَإِن فاضت الذنوب، لبيكَ إنَّا عائِدُون، تائِبُون، نادِمُون .”لبيّك إنّا مُتعبون، اجبُرنا كأننا لم نرَ حُزناً”.

وقالت مغردة رابعة: “يارب أيام جميلة وأخبار مفرحة وشعور جمّيل ونفس مقتنعة وقلب مرتاح وراحة بال وتوفيق من عندك يا حي يا قيوم “.

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