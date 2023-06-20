جولات ميدانية لمديري التعليم في ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الثالث

تواصل – فريق التحرير:

يواصل نحو ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وانطلقت، الأحد الماضي، الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتستمر لمدة خمسة أيام، على أن يتم إعلان النتيجة الخميس

جولات ميدانية

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بالرياض، أن مديري التعليم في محافظات الخرج والحوطة والحريق والأفلاج ووادي الدواسر والمجمعة والزلفي والغاط وشقراء يتابعون في جولاتٍ ميدانية سير اختبارات الفصل الثالث في عددٍ من المدارس.

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وتتابع وزارة التعليم، تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له.

مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي.

وذلك تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

وشكّلت إدارات التعليم، عددًا من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات.

داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

حظر تصوير إجابات الطلبة

وحظرت وزارة التعليم على المعلمين والمعلمات تصوير إجابات اختبارات الطلبة، في إطار الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات.

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ونبهت الوزارة في تعميم موجه إلى المعملين والمعلمات بمختلف الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات المملكة على عدم القيام بتصوير إجابات الطلاب والطالبات، أو أجزاء منها بأي وسيلة كانت، إلا للدواعي الرسمية؛ كالتحقيق وما شابه ذلك، ويعد من يقوم بذلك مسؤولاً أمام الجهات الرسمية.

كما تضمنت تعليمات الوزارة، ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والتعليمات المتعلقة بلائحة الاختبارات التي يجب العمل بها؛ ومنها:

انتهاء جميع المدارس من الإعلان عن جداول الاختبارات، وما تتضمنه من ترتيب المواد.

عدد أيام الاختبار بما يتلاءم مع اشتراطاتها ومدتها الزمنية؛ وفق دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات من قبل المدارس بحيث لا يتجاوز جدول الاختبار مادتين في اليوم الواحد.