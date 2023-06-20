جدول زمني ميسر.. أسهل طريقة لختم القرآن الكريم في عشر ذي الحجة

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ينبغي للمسلم أن يجتهد في هذه العشر المباركة بكلِّ ما هو عملٌ صالح، فهي من مواسم التِّجارة مع الله بالأعمال الصَّالحة.

فضل قراءة القرآن في عشر ذي الحجة

إنَّ قراءة القرآن الكريم في الأيام العشر من ذي الحجة عبادة عظيمة، وواحدة من أعظم العبادات التي يمكن أن يؤديها المسلم.

وتلاوة القرآن الكريم تُوجب الأجر والثواب الجزيل من الله رب العالمين، ففي كل حرف يقرؤه المسلم حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.

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وورد عن النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- إن لله على عباده في أيام دهرهم لنفحات فليتعرضوا لها.

وبطريقة سهلة وجدول زمني ميسور يمكن ختم القرآن في عشر ذي الحجة تقربًا إلى الله وزيادة في الحسنات.

جدول ختم القرآن في عشر ذي الحجة

وعلى الحساب الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تم نشر جدول توضيحي يبين طريقة ختم القرآن في عشر ذي الحجة، على النحو التالي:

1 – اليوم الأول من ذي الحجة، من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران.

2 – اليوم الثاني من ذي الحجة، من بداية سورة النساء إلى نهاية سورة المائدة.

3 – اليوم الثالث من ذي الحجة، من بداية سورة الأنعام إلى نهاية سورة التوبة.

4 – اليوم الرابع من ذي الحجة، من بداية سورة يونس إلى نهاية سورة النحل.

5 – اليوم الخامس من ذي الحجة، من بداية سورة الإسراء إلى نهاية سورة الحج.

6 – اليوم السادس من ذي الحجة، من بداية سورة “المؤمنون” إلى نهاية سورة الروم.

7 – اليوم السابع من ذي الحجة، من بداية سورة لقمان إلى نهاية سورة “ص”.

8 – اليوم الثامن من ذي الحجة، من بداية سورة الزمر إلى نهاية سورة الحديد.

9 – اليوم التاسع من ذي الحجة، من بداية سورة المجادلة إلى نهاية سورة الناس.