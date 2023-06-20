تحذير من الموارد البشرية بشأن تجديد ترخيص هذه المنشآت

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا بشأن ترخيص المنشآت في إطار النطاق الأحمر.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين لديه منشأة صغيرة في النطاق الأحمر ولم يُسمح له بتجديد رخصة العمل، وطُلب منه توظيف مواطن، ويسأل: كيف الطريقة؟.

وأوضحت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “لا يمكن تجديد رخص العمل في حال كان نطاق المنشأة ( أحمر)”.

وأضافت: “جميع المنشآت ملزمة بتوظيف سعودي واحد على الأقل في حال أن صاحب المنشاة غير متفرغ للعمل ومضاف في منشأة أخرى لدى التأمينات”.

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برنامج نطاقات

تم تصميم برنامج نطاقات، بهدف تصنيف المنشآت الخاصة تحت نطاقات مختلفة وهي:

(النطاق البلاتيني، والأخضر، والأصفر، والأحمر)، وذلك بناءً على نسبة التوطين المطبقة لديها.

وتكون المنشآت صاحبة أعلى نسب توطين في “النطاق البلاتيني”، والأقل في “النطاق الأحمر”.

وتتوزع بقية المنشآت بحسب نسب التوطين في البرنامج.

وفيما يلي تصنيف ألوان نطاقات وما ترمز لها :

1 – البلاتيني: اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق ﻫـﻲ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق.

2 – الأخضر المرتفع: ﻳﺸـــﻤﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘـــﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻠﺚ اﻷﻋﻠـــﻰ حسب ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻷﺧﻀﺮ.

3 – الأخضر المتوسط: ﻳﺸـــﻤﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘـــﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ حسب ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻷﺧﻀﺮ.

4 – الأخضر المنخفض: ﻳﺸـــﻤﻞ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻠﺚ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ حسب ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻷﺧﻀر.

5 – الأحمر: ﻳﺘﻀﻤـــﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗـﻞ واﻷﺳـﻮأ ﻓـﻲ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

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شروط الحصول على الخدمة

يتم احتساب وبشكل آلي متوسط أعداد عمالة جميع كيانات الرقم الموحد لمدة (26 أسبوعًا) كما يلي:

1 – متوسط السعوديين الطبيعيين (غير المنطبق عليهم الحالات الخاصة).

2 – متوسط الوافدين (غير المنطبق عليهم الحالات الخاصة).

3 – متوسط أعداد العمالة المنطبق عليهم الحالات الخاصة.