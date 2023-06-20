خطوات الاستفادة من باقات الدعم السكني.. تعرف على التفاصيل

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حدد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أربع خطوات للاستفادة من باقات الدعم السكني.

وأجملت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الخطوات في الآتي:

-التسجيل في برنامج سكني.

– التقديم على المستشار العقاري واختيار المنتج وتحديد الباقة.

– تحديد الممول.

– التواصل مع الممول وتوقيع العقود النهائية.

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مستفيدو الأرض المجانية

وحدد برنامج سكني، ثلاثة اشتراطات، قال إن على مستفيدي الأرض المجانية الالتزام بها.

وحددت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الالتزامات المنطبقة على مستفيدي منتج الأرض المجانية في الآتي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال

مستفيدو البناء الذاتي

كما حدد البرنامج، أربعة اشتراطات قال إن على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بها.

والالتزامات المنطبقة على مستفيدي البناء الذاتي، كما بين البرنامج عبر خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”، هي:

1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.

3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.

4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي يتم تسليمها للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.