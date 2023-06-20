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توضيح مهم من “الموارد” بشأن طريقة تفعيل دعوى إلكترونيًا

توضيح مهم من “الموارد” بشأن طريقة تفعيل دعوى إلكترونيًا

توضيح مهم من “الموارد” بشأن طريقة تفعيل دعوى إلكترونيًا
٠٧:٥٨:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لوزارة الموارد البشرية مع سؤال أحد المتابعين بشأن طريقة تفعيل الدعوى إلكترونيًا.

وقال المستفيد: “أنتظر الرد منذ 5 أيام بعد تقديم إرشادات ليست في أرض الواقع ولا بالمنصة”.

لا توجد خيارات

واستكمل قائلاً: ‘لا يوجد أي خيار يسمى “تفعيل دعوى” بعد الدخول إلى الدعاوى الخاصة بي عزيزي موظف الموارد البشرية”.

وردًا على ذلك، قال الحساب: “بإمكانك إعادة فتح الدعوى من خلال الدخول إلى حسابك في الخدمات الإلكترونية، وإختيار دعوى عدم الحضور، ستظهر لك أيقونة “إعادة فتح الدعوى”.

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لموظف القطاع الخاص.. توضيح مهم من “الموارد البشرية” بشأن الحصول على سلفة

الحصول على سلفة

تفاعل حساب “العناية بالمستفيدين” التابع للموارد البشرية مع سؤال أحد المستفيدين بشأن الحصول على سلفة.

وقال المغرد: “أنا عندي أزمة مالية وأحتاج قرض أو سلفة من البنك على راتبي. ولكن جميع البنوك ما تستقبل موظف القطاع الخاص اللي راتبه 3500؛ تقول لازم يكون الراتب 5000 وفوق عشان نقدر نعطيك قرض”.

وردًا على ذلك، قالت الوزارة: “يخضع تحديد الأجر والبدلات الى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة”.

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