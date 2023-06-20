توضيح مهم من حساب المواطن عند امتلاك الزوجة لسجل تجاري

تواصل – فريق التحرير:

ألزم حساب المواطن المستفيدين من برنامج الدعم بضرورة الإفصاح عن امتلاك سجل تجاري.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة”.

موعد صرف دفعة يوليو

وحدد حساب المواطن في وقت سابق، موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، إنه سيتم صرف دعم الشهر المقبل بتاريخ 10 يوليو.

تسجيل العاملين خارج المملكة

وأتاح حساب المواطن للعاملين خارج المملكة التسجيل في برنامج الدعم، على أن يتم الصرف وفق الآلية المحددة.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، “بإمكانهم التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة.

وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي”.

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وثيقة العمل الحر

وفي إفادة سابقة، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن إصدار وثيقة العمل الحر للمستفيدين، وما إذا كان لذلك تأثير على استحقاق الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: ردًا على استفسار حول ما إذا كان الدعم يتأثر في حال تم إصدار وثيقة عمل حر: “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.