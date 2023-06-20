خدمة اليوم.. 3 خطوات لتمديد تأشيرات العودة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الثلاثاء، أهم وأيسر الخطوات اللازمة من أجل تمديد تأشيرات العودة.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المواطنين والجهات الحكومية من طلب تمديد عودة، عبر هذه الشروط و الخطوات:

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الخطوات

1 – اضغط على رابط الخدمة.

2 – اقرأ الشروط والمتطلبات.

3 – انقر على “ابدأ الخدمة”.

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المتطلبات

1 – أن تكون مدة بقاء الشخص المطلوب التمديد له خارج المملكة قد تجاوزت 7 أشهر للمقيمين للعمل، و13 شهراً للزوجة والأولاد، وفي حال عدم تجاوز هذه المدة فيكون تقديم الطلب مباشرة إلى السفارة المعنية.

2 – تعبئة النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وتصديقه إلكترونياً من جهة العمل، أو من الغرفة التجارية.

3 – أن يتم تسجيل رقم وتاريخ موافقة وزارة الداخلية للتمديد.

4 – أن تكون الإقامة سارية المفعول للشخص المطلوب.

5 – إدخال جميع البيانات باللغة العربية، عدا الأسماء إذا كان المطلوب للزيارة من جنسيات دول غير عربية ومطابقة لجوازات سفرهم.

6 – بالنسبة لتمديد العودة لزوجات المواطنين، فإنه يتم طلبها من السفارة بغض النظر عن المدة، طالما أن الإقامة سارية المفعول.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 920011114″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.