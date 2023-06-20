225 كشافًا و30 ألف ساعة تطوعية.. “التعليم”: 5 أهداف لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

يشارك نحو 200 كشاف وفتاة كشفية و25 قائدًا وقائدة من كشافة وزارة التعليم في الأعمال التطوعية لخدمة حجاج بيت الله خلال موسك حج هذا العام 1444هـ .

خدمات متنوعة لضيوف الرحمن

وباشر الجميع ابتداء من أمس غرة شهر ذي الحجة، أعمالهم في مركز بادر الكشفي بمكة المكرمة لتقديم خدمات متنوعة لضيوف الرحمن تتمثل في توزيع المياه والوجبات.

وكذلك تنظيم الحشود والإرشاد والتوجيه ودفع العربات، إلى جانب المشاركة في مشروع حفظ النعمة ومشروع حذاء الحاج الحافي.

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المتطوعون في حج هذا العام

كما يشارك في حج هذا العام مشرفو ومشرفات إدارة النشاط الطلابي، والقادة والقائدات الكشفيون، والفرق الكشفية من المدارس (المرحلة الثانوية) بتعليم مكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وقوة أمن الحرم، ومؤسسة الراجحي الخيرية، وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.

30 ألف ساعة تطوعية

وتستهدف خطة حج هذا العام تنفيذ 30 ألف ساعة تطوعية في إطار جهود وزارة التعليم لخدمة ضيوف الرحمن.

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5 أهداف لخدمة ضيوف الرحمن

وتأتي جهود وزارة التعليم لتحقيق هذه الأهداف:

1 – استثمار الأوقات الحرة بالبرامج والأنشطة الكشفية المتنوعة.

2 – ترسيخ القيم الأصيلة للانتماء الوطني.

3 – بناء الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة.

4 – تعزيز القيم الاجتماعية والبدنية والمعرفية.

5 – تنمية الاتجاهات السليمة وتنمية قيم العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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