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يسكن مكة وعمره 61 عامًا ولم يحج.. رد مؤثر من “الخثلان” (فيديو)

يسكن مكة وعمره 61 عامًا ولم يحج.. رد مؤثر من “الخثلان” (فيديو)

يسكن مكة وعمره 61 عامًا ولم يحج.. رد مؤثر من “الخثلان” (فيديو)
٠٤:٣١:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أن أهم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة.

جاء ذلك أثناء استضافة الخثلان في برنامج #الجواب_الكافي على #قناة_المجد وإجابته على سؤال المواطن فيصل، وهو من أهل مكة يبلغ من العمر 61 عامًا، ولم يحج حج الفريضة.

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اعترف على نفسه بالتفريط

وأوضح في سؤاله أنه يشكو من آلام شديدة في قدميه واعترف على نفسه بالتفريط.

وقال الشيخ الخثلان في إجابته إن أهم ركن في الحج هو الوقوف بعرفة.

وأوضح للسائل أنه يمكنه الطواف على عربة، والسعي على عربة ويمكن له الرمي أو يوكّل له من يرمي عنه.

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بادروا بالحج واحذروا المرض أو الموت

وتساءل الخثلان عن أسباب هذا التفريط، خاصة وأن السائل من أهل مكة!

وحذر من مثل هذه الحالات، لأن صاحبها على خطر؛ إذ قد تكون هناك عوائق مثل الإعاقة أو المرض، أو قد يفاجئه الموت ولم يؤد الفريضة.

ودعا السائلَ إلى تحمل أداء الفريضة، اقتداء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “أجرك على قدر نصبك”.

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