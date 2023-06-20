49 موقعًا ميدانيًا في المسجد الحرام للرد على أسئلة ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

تقدم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين من خلال الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خدمات عديدة للإجابة عن أسئلة ضيوف الرحمن.

أماكن مواقع الرد على أسئلة ضيوف الرحمن

واعتمدت الوكالة 49 موقعًا منتشرة في (المطاف، الرواق السعودي الدور الأرضي والدور الأول، التوسعة السعودية الثانية..

وكذلك في التوسعة السعودية الثالثة، المسعى بأدواره، الساحات المحيطة بالمسجد الحرام، الهاتف المجاني).

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توعية وإرشاد الحجاج

وتتضمن هذه المواقع ما بين (أكشاك الساحات وكاونترات ومكاتب وكبائن للهاتف المجاني).

وذلك سعيًا لتوعية ضيوف الرحمن وإرشادهم وتوضيح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة.

وأوضح مدير إدارة إجابة السائلين بالمسجد الحرام معاذ الجنيدل، أن برنامج إجابة السائلين بالمسجد الحرام يقوم عليه ما يزيد عن 70 من أصحاب الفضيلة على مدار الساعة.

مؤكدًا أن أصحاب الفضيلة المشاركين لديهم من العلم الشرعي ما يُمكنهم من الرد على جميع المسائل المتعلقة بالمناسك أو الأمور الشرعية الأخرى.

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الروبوت التوجيهي للحجاج بـ11 لغة

لافتًا النظر إلى أنه تحقيقًا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسة من صحن المطاف.

حيث إن الروبوت يدعم (11) لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).

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