الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
49 موقعًا ميدانيًا في المسجد الحرام للرد على أسئلة ضيوف الرحمن
4 مخاطر صحية ومادية لتشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل
منها وحدات شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى..الخدمات الطبية تكمل استعداداتها لموسم الحج
تحتاج إنترنت سريع ومنطقتك بدون فايبر.. إليك الحل؟
12 نصيحة مهمة لمرضى السكري خلال موسم الحج
هل فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟

الرئيسية

 /

منوعات

 /

4 مخاطر صحية ومادية لتشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل

4 مخاطر صحية ومادية لتشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل

4 مخاطر صحية ومادية لتشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل
٠٣:٣٧:٠٥ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم مما توفره مكيفات الهواء من تخفيض درجات الحرارة، والعمل على برودة الهواء بالليل، وتوفير جو مثالي للنوم، إلا أنها قد تتسبب في 4 مخاطر صحية ومادية خطيرة.

ويلخص موقع “هومس آند غاردينز” هذه الأسباب بأن مكيفات الهواء تؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية المرتبطة بقلة النوم، فضلاً عن زيادة فاتورة الطاقة.

اقرأ أيضًا:

تعرف على أفضل وقت لغسيل المكيفات وتنظيفها من الغبار العالق

يسبب اضطرابات في النوم

وبالنسبة لجودة النوم، يشير تقرير الموقع إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض بشدة أثناء تشغيل مكيف الهواء ليلاً، مما يؤدي إلى الاستيقاظ، ما يعني أنه يسبب اضطرابات في النوم.

الإصابة بالحساسية والشعور بالاحتقان

وتؤدي مكيفات الهواء أيضًا إلى الإصابة بالحساسية والشعور بالاحتقان، مما يؤثر على جودة النوم.

فالمكيف يوزع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، وينقل معه الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح والمواد الأخرى المسببة للحساسية.

كما أنه يجفف الهواء ويسبب الشعور بالاحتقان، وفق مارتن سيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MattressNextDay.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. مبادرة لاستبدال المكيفات القديمة والعدد المتاح لكل مواطن

زيادة الشعور بأوجاع المفاصل والعضلات

ويؤدي مكيف الهواء أيضًا إلى زيادة الشعور بأوجاع المفاصل والعضلات.

ويقول سيلي: “إذا كنت تعاني من آلام سابقة، إما بسبب الإصابة أو النوم على مرتبة غير مريحة، فيجب عليك الامتناع عن تشغيل مروحة أو مكيف هواء قوي طوال الليل”.

اقرأ أيضًا:

لهذه الأسباب.. خبير طقس ينصح بتخفيف البرودة في المكيفات وكثرة سقي “النخيل”

زيادة استهلاك فاتورة الطاقة

وإيقاف تشغيل مكيف الهواء ليلاً يساعد على تخفيض فاتورة الطاقة، نظرًا لأن المكيف من أكثر الوحدات الكهربائية استهلاكًا للطاقة.

ويمكن الاستغناء عن المكيف في الفترة المسائية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في ذلك الوقت.

الكلمات الدلالية:
أوجاع المفاصل والعضلات اضطرابات في النوم الاحتقان الحساسية زيادة استهلاك فاتورة الكهرباء مخاطر تشغيل مكيفات الهواء بالليل مخاطر صحية لمكيفات الهواء مخاطر مادية لمكيفات الهواء مكيفات الهواء

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكي يُودع 226 كيلوجراماً من النقود المعدنية في البنك

أمريكي يُودع 226 كيلوجراماً من النقود المعدنية في البنك

٠٧:٢٣ م، الثلاثاء، ٢٠ يناير ٢٠١٥
بدولة عربية.. ضبط رجل يصلي التراويح مع النساء بملابس نسائية ويكشف عن السبب الغريب!

بدولة عربية.. ضبط رجل يصلي التراويح مع النساء بملابس نسائية ويكشف عن السبب الغريب!

٠٢:٠٨ م، السبت، ٣٠ أبريل ٢٠٢٢
أمريكا.. حيلة جديدة يستخدمها اللصوص لسرقة الطرود من أمام المنازل (فيديو)

أمريكا.. حيلة جديدة يستخدمها اللصوص لسرقة الطرود من أمام المنازل (فيديو)

١١:٥٣ م، السبت، ١٧ يونيو ٢٠١٧
شاهد.. رجال الإسعاف الفلسطيني لم ينسوا صلاتهم رغم شدة قصف الاحتلال

شاهد.. رجال الإسعاف الفلسطيني لم ينسوا صلاتهم رغم شدة قصف الاحتلال

٠٦:٥٢ م، السبت، ١٣ مايو ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *