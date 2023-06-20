4 مخاطر صحية ومادية لتشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل

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على الرغم مما توفره مكيفات الهواء من تخفيض درجات الحرارة، والعمل على برودة الهواء بالليل، وتوفير جو مثالي للنوم، إلا أنها قد تتسبب في 4 مخاطر صحية ومادية خطيرة.

ويلخص موقع “هومس آند غاردينز” هذه الأسباب بأن مكيفات الهواء تؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية المرتبطة بقلة النوم، فضلاً عن زيادة فاتورة الطاقة.

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يسبب اضطرابات في النوم

وبالنسبة لجودة النوم، يشير تقرير الموقع إلى أن درجات الحرارة قد تنخفض بشدة أثناء تشغيل مكيف الهواء ليلاً، مما يؤدي إلى الاستيقاظ، ما يعني أنه يسبب اضطرابات في النوم.

الإصابة بالحساسية والشعور بالاحتقان

وتؤدي مكيفات الهواء أيضًا إلى الإصابة بالحساسية والشعور بالاحتقان، مما يؤثر على جودة النوم.

فالمكيف يوزع الهواء في جميع أنحاء الغرفة، وينقل معه الغبار والجراثيم وحبوب اللقاح والمواد الأخرى المسببة للحساسية.

كما أنه يجفف الهواء ويسبب الشعور بالاحتقان، وفق مارتن سيلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MattressNextDay.

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زيادة الشعور بأوجاع المفاصل والعضلات

ويؤدي مكيف الهواء أيضًا إلى زيادة الشعور بأوجاع المفاصل والعضلات.

ويقول سيلي: “إذا كنت تعاني من آلام سابقة، إما بسبب الإصابة أو النوم على مرتبة غير مريحة، فيجب عليك الامتناع عن تشغيل مروحة أو مكيف هواء قوي طوال الليل”.

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زيادة استهلاك فاتورة الطاقة

وإيقاف تشغيل مكيف الهواء ليلاً يساعد على تخفيض فاتورة الطاقة، نظرًا لأن المكيف من أكثر الوحدات الكهربائية استهلاكًا للطاقة.

ويمكن الاستغناء عن المكيف في الفترة المسائية خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في ذلك الوقت.