منها وحدات شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى..الخدمات الطبية تكمل استعداداتها لموسم الحج

تواصل- واس:

أكملت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية استعداداتها لتنفيذ خطتها لحج هذا العام 1444هـ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية.

الخدمات الطبية بموسم الحج:

وتضمنت الاستعدادات تجهيز مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والعيادات الشاملة التخصصية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتهيئة مراكز صحية ثابتة، يقوم بتشغيلها وتقديم الخدمات المميزة فيها كوادر طبية وصحية من منسوبي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، فضلًا عن تجهيز وحدات تخصصية شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى، إضافة إلى المناظير والرعاية التنفسية.



وتضمنت منظومة العمل تهيئة فرق ميدانية متنقلة للطب الإسعافي مزودة بأحدث التجهيزات الطبية والأطباء والممرضين والمسعفين، فضلًا عن توفير حقائب إسعافية، بما يسهم في تقديم الخدمات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن جهود الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومشاركتها الفعالة في موسم الحج من خلال استغلال كافة الإمكانات والطاقات البشرية لإنجاح الخطة المعتمدة خلال الحج.

اقرأ أيضا:

نصائح مهمة لتجنب مشاكل الحساسية في موسم الحج