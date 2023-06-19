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في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب من الغرق في  شلال الحمدة بالباحة (فيديو)
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في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب من الغرق في  شلال الحمدة بالباحة (فيديو)

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب من الغرق في  شلال الحمدة بالباحة (فيديو)

في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ شاب من الغرق في  شلال الحمدة بالباحة (فيديو)
٠٢:٢٧:٢١ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل-فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي إنقاذ شاب في الباحة من الغرق في اللحظة الأخيرة:

إنقاذ شاب من الغرق:

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته “العربية السعودية”، فقد تم تدخل سريع لأجل إنقاذ شاب من الغرق في شلال الحمدة بالباحة.

ويظهر الفيديو عدد من الشباب وقد هرعوا إلى الماء لأجل إنقاذ الشاب، والذي كان ينازع أنفاسه الأخيرة.

إحصائية صادمة عن حوادث الغرق:

كشفت إحصائية لدراسة حديثة قامت بها إحدى المدن الطبية الكبيرة في العاصمة الرياض، عن أرقام قياسية حول أعداد الغرقى بالمملكة، خاصة بين الأطفال.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “الرياض” عن الدكتور أحمد الرميان استشاري المخ والأعصاب لدى الأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أكد أن حوادث الغرق تعد حدثًا خطيرًا ومهددًا للحياة.

إرشادات لتفادي الغرق:

وقدم الدكتور أحمد الرميان بعض الإرشادات الوقائية المهمة التي يجب مراعاتها بالنسبة لحالات الغرق عند الأطفال، تتمثل في:

-ضرورة الإشراف ومراقبة الأطفال دائمًا عندما يكونون في الماء أو حوله، حتى لو كانوا يعرفون كيفية السباحة.

– وجوب تعليم الأطفال على إجراءات السلامة عند التواجد بجوار مصادر المياه.

– عدم السباحة وحدهم.

– عدم الغوص في المياه الضحلة.

– ضرورة تركيب سياج من أربعة جوانب حول حمام السباحة الخاص بالأشخاص الكبار مع بوابة ذاتية الإغلاق لمنع وصول الأطفال غير الخاضعين للإشراف.

– ضرورة تعلم الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية الأساسية في حالة الطوارئ.

– الحرص على الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور.

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إنقاذ شاب الباحة الغرق اللحظة الأخيرة شلال الحمدة

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