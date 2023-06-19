12 نصيحة مهمة لمرضى السكري خلال موسم الحج

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وجه د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري، نصائح مهمة لمرضى السكري خلال موسم الحج.

وقال الجهني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “هذه نصائح للحجاج المصابين بداء السكري، أرسلها لكل حاج أو لمن يرغب الحج أو العمرة لتعم الفائدة”:

نصائح لمرضى السكري في الحج

1- تأكد من الحالة الصحية والقدرة على الحج، مع ضرورة عدم السفر إذا كان الحاج لا يستطيع تحمل مشقة السفر

2- الحصول على تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية، والاطلاع على النصائح الطبية الهامة الخاصة بمناسك الحج، وإبلاغ مَن معه لتطبيق أعلى المعايير الصحية الآمنة

3- ضرورة تجهيز حقيبة إسعافات أولية تحتوي على أدوية خافضة للحرارة ومسكنة للألم، وكريمات لعلاج التسلخات الجلدية، وقطن وشاش طبي ومطهر للجروح، وتجهيز حقيبة للأدوية مع أخذ الكميات الكافية من أدوية السكري وغيره من الأمراض المزمنة، وحمل جهاز قياس السكري ومستلزماته من أشرطة ونحوها لمن يحتاجه

4- مع حفظ حقن الأنسولين لمن يستخدمها في برادة مخصصة أو في ثلاجة مكان الإقامة

5- مع ضرورة حمل قطع من الحلوى أو مكعبات سكر أو عصير معلب وحمله معهم في جميع الأوقات، وتناوله عند انخفاض نسبة السكر بالدم لا قدر الله

6- أخذ التطعيمات اللازمة وخاصة لقاح الأنفلونزا الموسمي والحمى الشوكية الرباعي وفيروس كورونا المستجد.

7- لبس الكمامة وضرورة التباعد الجسدي لمن لديه أعراض تنفسية والمحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة قبل وبعد تناول الأكل أو استخدام المرحاض والحفاظ على النظافة الشخصية

8- ارتداء حذاء واسع ومريح وجوارب قطنية وملابس قطنية فضفاضة

9- وتجنب السعي والطواف وقت الظهيرة إن أمكن، واستخدام الشمسية ذات الألوان الفاتحة؛ لتجنب التعرض لضربات الشمس

10- وتناول النظام الغذائي الصحي المتوازن وتجنب الإكثار من تناول الأطعمة المالحة والحلويات والوجبات الدسمة، وتجنب الأطعمة مجهولة المصدر، وشرب كميات كافية من الماء على الأقل لترين من الماء يوميًّا لمن ليس لديهم فشل كلوي متقدم أو ضعف شديد بعضلة القلب

11- وعدم مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية، مثل المناشف أو أدوات الحلاقة ونحوها، وعدم استخدام النقود الورقية أو المعدنية قدر الإمكان؛ لإمكانية نقلها العدوي، واستخدام بطاقة الصراف أو الائتمان، وعدم لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله لتجنب نقل العدوى عن طريق اللمس

12- وعند حدوث أي عارض صحي لا بد من استشارة طبيب الحملة أو زيارة أي من المراكز أو المستشفيات المنتشرة لوزارة الصحة في المشاعر المقدسة.

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