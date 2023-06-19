عدم النمو الطبيعي للأظافر.. ما علاقته بالسموم داخل الجسم؟

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تنمو الأظافر في المتوسط ​​حوالي 3.5 مليمتر في الشهر، وفي حالة عدم نموها لأكثر من شهر، فهذا يكون لعدة أسباب خاصة بالشخص.

ونمو الأظافر يأخذ أشكالا متعددة، فقد تنمو الأظافر في اليدين ولكن لا تنمو في القدمين، أو قد تنمو ببطء خاصة لدى الأطفال.

موقع “ويب طب” قدّم عدة أسباب تؤدي إلى بطء أو عدم نمو الأظافر بالمعدل الطبيعي، ومنها:

أسباب عدم نمو الأظافر:

1-الإصابة بالسرطان: واستخدام العلاج الكيميائي للقضاء عليه، سيؤدي إلى سقوط الشعر وعدم نمو الأظافر بالمعدل الطبيعي.

2- تلف الأظافر: يمكن أن تتكسر أظافر الأطفال أثناء اللعب، وتظن الأم أنها بطيئة النمو، وكذلك يمكن أن يكون الطفل أو الشخص الكبير معتادًا على قضم أظافره.

3- التدفق الضعيف للدم: وجود اضطرابات في الدورة الدموية والأوعية الدموية، وخاصة إذا كان الطفل مصاب بها فقد تسبب بطء نمو الأظافر.

4- موسم الشتاء: يحدث بطء نمو للأظافر في موسم الشتاء، خاصة مع اتباع نظام غذائي خاطيء ووجود سموم في الجسم، وهذا مؤشر لضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي وتخليص الجسم من السموم.

5- عدم ترطيب الأظافر: تحتاج الأظافر إلى ترطيب حتى لا تصاب بالجفاف والتكسر، فقلة ترطيبها سيؤدي إلى ضعفها وتكسرها بمجرد بدء نموها.

6- سوء التغذية: ففي حالة عدم تناول الخضروات والفاكهة والإكثار من الأطعمة غير الصحية، يصبح هناك نقص في الفيتامينات والمعادن، وسوف تكون الأظافر ضعيفة ومعرضة للكسر.

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