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هل فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟
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هل فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟

هل فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟

هل فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟
٠٢:٢٩:٥٢ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستخدمين على استفسار بشان تملك الزوجة لمؤسسة فردية ومدى تأثير ذلك على حساب المواطن.

تأثير مؤسسة باسم الزوجة على الدعم:

وكان سؤال قد وجه للحساب ستفسر عن :” هل فتح المؤسسة الفردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟”.

وجاء الرد بالقول :”  في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)”.

كما يجب إضافة الدخل ثم الضغط على حفظ ، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية:

بينما أجاب حساب خدمة المستفيدين على طبيعة تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهل يلزم المستفيد بتحديثه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للخدمة يستفسر فيه قائلا : ” غيرت اسمي في الأحوال المدنية، وأريد تحدثون لي بياناتي في حساب المواطن باسمي الجديد لو تكرمتم”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في” الأحوال المدنية “سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن.. نسعد بخدمتك”.

إرفاق عقد الإيجار:

أيضا أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

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توضيح مهم بشأن صرف دعم حساب المواطن للعاملين خارج المملكة

الكلمات الدلالية:
اسم الزوجة الدعم المؤسسة الفردية حساب المواطن خدمة المستفيدين

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