تحتاج إنترنت سريع ومنطقتك بدون فايبر.. إليك الحل؟

تواصل – فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل بطء الإنترنت، خاصة في حالة عدم وجود كابلات فايبر لتسريع الخدمة.

وتتفاقم مشاكل الإنترنت وتأثيراتها السلبية، خاصة في فترة الاختبارات، أو في حالة الرغبة في إنجاز الأعمال بسرعة لمن يمارس العمل من المنزل.

تقوية خدمة الإنترنت في المنزل

وفي هذا السياق أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أفضل طريقة لتقوية لإنترنت من خلال تقنية المايكرويف، وتتيح سرعة إنترنت من 100 إلى 200 ميجا.

اقرأ أيضا:

“السبع” يحذر من مواقع احتيالية للحصول على رقم الواي فاي السري (فيديو)

تقنية المايكرويف وأنتنا الهوائي

وأضاف أنه يتم توصيل جهاز المايكرويف أو “أنتنا الهوائي” ويتم توصيل هذه التنقية بالمودم، الذي يتصل مباشرة ببرج الاتصال لتقوية الخدمة.

وتابع الخبير التقني عبدالله السبع، أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه التقنية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

اقرأ أيضا:

قبل أن تشتكي من “واي فاي”.. هذه أفضل وأسوأ الأماكن لوضع “الراوتر” بالمنزل