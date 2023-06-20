الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
49 موقعًا ميدانيًا في المسجد الحرام للرد على أسئلة ضيوف الرحمن
4 مخاطر صحية ومادية لتشغيل مكيفات الهواء أثناء الليل
منها وحدات شاملة لضربات الشمس وغسيل الكلى..الخدمات الطبية تكمل استعداداتها لموسم الحج
تحتاج إنترنت سريع ومنطقتك بدون فايبر.. إليك الحل؟
12 نصيحة مهمة لمرضى السكري خلال موسم الحج
هل فتح مؤسسة فردية باسم الزوجة يؤثر على حساب المواطن؟

الرئيسية

 /

تقنية

 /

تحتاج إنترنت سريع ومنطقتك بدون فايبر.. إليك الحل؟

تحتاج إنترنت سريع ومنطقتك بدون فايبر.. إليك الحل؟

تحتاج إنترنت سريع ومنطقتك بدون فايبر.. إليك الحل؟
٠٣:٠٢:١٠ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعاني البعض من مشاكل بطء الإنترنت، خاصة في حالة عدم وجود كابلات فايبر لتسريع الخدمة.

وتتفاقم مشاكل الإنترنت وتأثيراتها السلبية، خاصة في فترة الاختبارات، أو في حالة الرغبة في إنجاز الأعمال بسرعة لمن يمارس العمل من المنزل.

تقوية خدمة الإنترنت في المنزل

وفي هذا السياق أوضح الخبير التقني عبدالله السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أفضل طريقة لتقوية لإنترنت من خلال تقنية المايكرويف، وتتيح سرعة إنترنت من 100 إلى 200 ميجا.

اقرأ أيضا:

“السبع” يحذر من مواقع احتيالية للحصول على رقم الواي فاي السري (فيديو)

تقنية المايكرويف وأنتنا الهوائي

وأضاف أنه يتم توصيل جهاز المايكرويف أو “أنتنا الهوائي” ويتم توصيل هذه التنقية بالمودم، الذي يتصل مباشرة ببرج الاتصال لتقوية الخدمة.

وتابع الخبير التقني عبدالله السبع، أنه يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذه التقنية من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

اقرأ أيضا:

قبل أن تشتكي من “واي فاي”.. هذه أفضل وأسوأ الأماكن لوضع “الراوتر” بالمنزل

الكلمات الدلالية:
الإنترنت تقوية إشارة الإنترنت حل بطء الإنترنت خدمات الإنترنت عبدالله السبع علاج بطء الإنترنت

مواد ذات صلة

المزيد
“مايكروسوفت” تتخلى عن المتصفح الأكثر شهرة في العالم “إنترنت إكسبلورر”

“مايكروسوفت” تتخلى عن المتصفح الأكثر شهرة في العالم “إنترنت إكسبلورر”

٠٨:١٦ م، الخميس، ١٩ مارس ٢٠١٥
50 ألف موظف سرحتهم شركات التكنولوجيا في 2023 لهذا السبب

50 ألف موظف سرحتهم شركات التكنولوجيا في 2023 لهذا السبب

٠٨:٣٤ م، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
في 6 خطوات.. طريقة إخفاء قصة سناب شات الخاصة بك

في 6 خطوات.. طريقة إخفاء قصة سناب شات الخاصة بك

٠٤:٠٧ م، السبت، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
جوجل تطرح أجهزة هجينة بنظامي أندرويد وكروم العام الجاري

جوجل تطرح أجهزة هجينة بنظامي أندرويد وكروم العام الجاري

٠٦:٥٨ م، الأحد، ١٥ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *