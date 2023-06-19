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المملكة والبحرين في الصدارة.. معدل التوطين بدول الخليج يتجاوز 22%

المملكة والبحرين في الصدارة.. معدل التوطين بدول الخليج يتجاوز 22%

المملكة والبحرين في الصدارة.. معدل التوطين بدول الخليج يتجاوز 22%
٠١:٢٣:٣٢ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

ارتفع معدل توطين الوظائف في دول الخليج من 22 في المائة بنهاية الربع الثاني 2022 إلى 22.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.

توطين الوظائف في دول الخليج:

تصدرت البحرين والمملكة  أعلى دول الخليج في معدل التوطين بنسب 28.3 في المائة و25.3 في المائة على التوالي.

بينما حلت قطر أقل معدل توطين بـ5.7 في المائة، وبلغ معدل التوطين 21.8 في المائة في سلطنة عمان، و16.3 في المائة في الكويت.

وبحسب “الاقتصادية”، فقد تم الاعتماد على بيانات مراكز وهيئات الإحصاء في دول الخليج ومركز الإحصاء الخليجي.

وأوضحت أن عدد العاملين في دول الخليج ارتفع بنسبة 4 في المائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، ليبلغ 22.3 مليون عامل بنهايته، مقابل 21.5 مليون عامل بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

ونوهت أن الارتفاع جاء في العدد الإجمالي نتيجة لارتفاع عدد العمالة الوطنية بنسبة 4.9 في المائة، ليبلغ عددهم 4.9 مليون مواطن مقابل 4.7 مليون مواطن في نهاية الربع الثاني 2022.

فيما  ارتفع عدد العمالة الوافدة 3.8 في المائة ليبلغ عددهم 14.7 مليون وافد مقابل 16.8 مليون وافد بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

عدد العاملين في المملكة:

أما عدد العاملين في المملكة فقد استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في دول الخليج بنحو 65.3 في المائة.

وجاءت بعدها  الكويت بنسبة 12 في المائة (2.7 مليون عامل)، وسلطنة عمان وقطر 9.4 في المائة لكل منهما (2.1 مليون عامل في كل دولة)، وأخيرا البحرين 3.9 في المائة (900 ألف عامل).

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الكلمات الدلالية:
البحرين الكويت المملكة دول الخليج سلطنة عمان عدد العاملين معدل التوطين

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