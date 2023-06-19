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الطب البديل يحذر من خلطات مشبوهة: ادعاءات علاجية وخطر على الصحة

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الطب البديل يحذر من خلطات مشبوهة: ادعاءات علاجية وخطر على الصحة

الطب البديل يحذر من خلطات مشبوهة: ادعاءات علاجية وخطر على الصحة

الطب البديل يحذر من خلطات مشبوهة: ادعاءات علاجية وخطر على الصحة
٠١:٤٩:١٧ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي من خطورة الخلطات المشبوهة وغير المعروفة التي يتم تداولها لعلاج بعض الأمراض.

تحذير من الخلطات المشبوهة

وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”: “لسلامتك.. احذر من استخدام خلطات غير معروفة أو أي منتجات ذات ادعاءات علاجية دون التأكد من فاعليتها وسلامتها وترخيصها في المملكة”.

وأضاف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي “يعتقد البعض أن الوسائل الطبيعية العلاجية آمنة، وفي الحقيقة ليس كل تلك المنتجات والوسائل خالية من المخاطر”.

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وفي وقت سابق، حذر المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك، سعد الشهـري، من خطورة الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج بعض الأمراض.

الخلطات الشعبية ليست آمنة

وقال الشهري: “إن هذه الأنواع من الخلطات ليست آمنة، وتصل أضرارها إلى الوفاة”.

وتابع :”الخلطات الشعبية يتعامل معها الناس بكثرة، ويعتقدون أنها أفضل من الدواء، لكن من يصنعونها غير مختصين وغير ملمين أومطلعين على أساسيات تحضير الدواء”.

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خطورة خلط الأدوية

ولفت الشهري إلى أن الكثير من الناس يعتقدون أن الخلطة الشعبية عندما تأتي عن طريق عطارة أو محل مختص في هذه المواد، تكون نافعة ومجدية، رغم أنها في كثير في الأحيان أدت إلى أمراض كارثية قد تصل إلى الوفاة، مشدداً على أن هذه الخلطات ليست آمنة في كل الأحوال.

في سياق متصل، حذر سعد الشهري من خطورة خلط بعض الأدوية ببعضها البعض لعلاج بعض الأمراض مثل حب الشباب، موضحا إمكانية تعارض هذه الأدوية، ما يتطلب عدم أخذها مع بعضها البعض.

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الكلمات الدلالية:
الخلطات الطبية الخلطات المشبوهة الطب البديل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي

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