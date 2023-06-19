قريبا.. واتساب يتيح خدمة جديدة تحفظ خصوصية المستخدم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي، أن تطبيق التراسل الفوري سيتيح ميزة جديدة تحفظ خصوصية المستخدمين قريبا.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قريباً .. واتساب يتيح خدمة معرفة من قام بتصوير الشاشة أو تحويل رسالتك للغير”.

ميزة جديدة

ويقوم “واتسآب” حاليا، باختبار القدرة على إرسال صور عالية الدقة عبر النظام الأساسي، فيما أوضح موقع WABetaInfo أن هذه الميزة تعمل بالتأكيد على تحسين تجربة المستخدم أثناء إرسال الصور، ويتم طرحها لبعض مختبري الإصدارات التجريبية”.

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث الإصدارات التجريبية من “واتس آب” لنظامي iOS “أندرويد”- iOS 23.11.0.76 و”أندرويد” 2.23.12.13 على التوالي، حسب “روسيا اليوم”.

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وبالتوازي مع ذلك، أطلقت شركة “ميتا”، أمس الخميس، خاصية قنوات “واتساب”، التي قالت إنها ستساعد في جعل التطبيق “منتجًا لرسائل البث الخاص”.

وسيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية، على أن توفر للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة، بحسب الشركة.

وقالت “ميتا”، إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

خصوصية المستخدمين

ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

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