فوائد مذهلة.. هل سمعت عن “السمسم الأسود” وتأثيره على القلب والشرايين؟

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عندما يذكر السمسم ينصرف الذهن إلى الشكل المتعاهد لبذوره لدينا في يومياتنا وحياتنا، لكن هناك نوع من السمسم يجهله الكثيرون.

السمسم الأسود:

يعتبر السمسم الأسود من أقدم التوابل المستخدمة، حيث يمكن رشه على الأطعمة والحلويات بمختلف أنواعها.

ويعد أيضا مصدرًا جيدًا للطاقة، فما هي فوائد السمسم الأسود الأخرى المرتبطة به؟

موقع “ويب طب”، قدّم عدة فوائد عن السمسم الأسود منها:

1-يقلل من الإمساك وعسر الهضم: حيث تساعد بذور السمسم السوداء في علاج الإمساك بسبب احتوائها على الألياف والأحماض الدهنية غير المشبعة.

2- يساعد على استقرار ضغط الدم: تعد بذور السمسم الأسود غنية بالمغنيسيوم والدهون غير المشبعة التي تساعد على منع ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستوياته.

3- الحفاظ على صحة العظام: يعد السمسم الأسود غني بالكالسيوم والزنك لصحة العظام.

4- يساعدك على النوم بشكل أفضل: لأنه يساعد على التخفيف من الإجهاد، ويحتوي أيضًا على الأحماض الأمينية التي تساعد على إنتاج السيروتونين، والذي يساعد على تحسين المزاج والنوم بشكل أفضل عن طريق استعادة نمط النوم الطبيعي.

5- تحسين الجلد: يوفر حمض الأوليك في بذور السمسم الأسود على تليين البشرة ومنع فقدان الرطوبة فيها، كما أنه يقلل من الاحمرار والحكة، ومحاربة تلف البشرة.

6- يخفف من التهاب المفاصل: يساعد محتواه العالي من النحاس في الحد من الألم والتورم المرتبط بالتهاب المفاصل.

7- جيد لصحة القلب والأوعية الدموية: لأن القشور الموجودة في بذور السمسم تحد من مستويات الكوليسترول المرتفعة، وتمنع ارتفاع ضغط الدم.

8- محاربة الشيخوخة: أثبتت دراسة في جامعة هارفارد أن بذور السمسم الأسود غنية بفيتامين (ب) والحديد والتي بدورها تخفف من أعراض الشيخوخة، مثل: تساقط الشعر، وفقدان السمع والذاكرة.

9- يحسن صحة العين: بذور السمسم الأسود منشط طبيعي للكبد، والذي يعتقد أنه يغذي ويدعم وظيفة العينين.

10- التقليل من احتمالية الإصابة بالسرطان: السمسم الأسود غني بفيتامين ب ، حيث يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان القولون.

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