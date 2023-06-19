رجل أعمال يشتري منزل امرأتين في “تبوك” وبعد لحظات كانت المفاجأة

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة تُعبر عن أخلاق المسلم وتذكرنا بقول الله تعالى :” كنتم خير أمة أخرجت للناس”، قام رجل أعمال بموقف إنساني تجاه امرأتين، ما جعله حديث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

موقف إنساني من رجل أعمال

وحسب ما نشره مغردون عبر “تويتر”، فقد أقدم رجل أعمال على شراء منزل في المزاد العلني في تبوك بمبلغ مليون ريال من المرأتين.

إلا أنا المفاجأة كانت بقيام رجل الأعمال، بإعادة المنزل إلى المرأتين، حيث أشار ناشر الفيديو إلى أن إحداهما لديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وعلق ناشر الفيديو بالقول :” مبادرة ليست بغريبة على السعوديين فهم شعب اشتهر بالكرم وحب الخير للغير جزه الله خيراً”.

صاحب مخبز يتبرع بمنتجاته:

وفي واقعة سابقة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قبل شهور لمخبز قرر صاحبه التبرع بكل منتجاته لوجه الله طوال شهر رمضان الكريم.

وأوضح موثق الفيديو حينها، أن المخبز يقع بحي الهلال في بريدة، وقد أظهر الفيديو المخبز من الخارج وموقعه، كما صور العمل بداخله وشكل الخبز الذي ينتجه.

كما ظهر أحد العمال بداخله مؤكدًا أن كل شئ سبيل لله طوال الشهر الكريم.

وعلق ناشر الفيديو قائلًا:” في مجتمعنا فضلاء وأخيار ولله الحمد .. رجل تصدق بمنتوج مخبز في رمضان طيلة الشهر وذلك بمدينة بريدة.. دعواتنا له بالقبول والخلف المبارك”.

وأشاد المغردون بما قام به صاحب المخبز، داعين له بالخير وأن يحتذي به كل مقتدر على إطعام الطعام.

اقرأ أيضا

سقيا الخيرية بمكة المكرمة تنفذ 36 مبادرة تطوعية