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بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي ريم والسيل الكبير وجنوب أبها
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بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي ريم والسيل الكبير وجنوب أبها

بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي ريم والسيل الكبير وجنوب أبها

بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي ريم والسيل الكبير وجنوب أبها
١٢:٤٥:٢٥ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في عدد من المناطق.

سيول في عدة مناطق

ووثق مقطع فيديو تدفق وجريان السيول في وادي ريم بمحافظة رجال ألمع، في منطقة عسير.

فيما وثق مقطع فيديو آخر جريان السيول في السيل الكبير شمال الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو آخر جريان وتدفق السيول بمركز تمنية جنوب أبها بمنطقة عسير، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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https://twitter.com/alhijaz21/status/1670806360223514624

الكلمات الدلالية:
أبها السيل الكبير سيول عسير مكة المكرمة منطقة عسير

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