الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
أكثر من 1300 وظيفة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
فوائد مذهلة.. هل سمعت عن “السمسم الأسود” وتأثيره على القلب والشرايين؟
رجل أعمال يشتري منزل امرأتين في “تبوك” وبعد لحظات كانت المفاجأة
بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي ريم والسيل الكبير وجنوب أبها
ضبط موقع لتخزين الحطب والفحم المحليين في الطائف.. تعرف على العقوبة
دولة خليجية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجمعيات الخيرية

الرئيسية

 /

فرص

 /

أكثر من 1300 وظيفة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أكثر من 1300 وظيفة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أكثر من 1300 وظيفة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
٠١:١٨:٢٤ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (1396) وظيفة شاغرة حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، تبوك، الخرج، القصيم .. وغيرها) بالمجالات التالية:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية
– وظائف مساندة
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
– وظائف فنية
– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض
– جدة
– الشرقية
– المدينة المنورة
– الدمام
– الطائف
– حفر الباطن
– خميس مشيط
– تبوك
– الخرج
– القصيم
– نجران
– جازان
– شرورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

اقرأ أيضا:

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لمختلف المؤهلات

الكلمات الدلالية:
الخدمات الطبية للقوات المسلحة فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
“المدنية” تدعو 370 مرشحاً من المتقدمين لمفاضلة الدبلومات إلى مراجعتها

“المدنية” تدعو 370 مرشحاً من المتقدمين لمفاضلة الدبلومات إلى مراجعتها

١٠:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢
“مراكز الاتصال” تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

“مراكز الاتصال” تعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

٠٦:٠٩ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠٢٣
جامعة نجران تعلن مواعيد وشروط قبول خريجي الثانوية العامة

جامعة نجران تعلن مواعيد وشروط قبول خريجي الثانوية العامة

١٠:١٨ ص، الأثنين، ١٠ يونيو ٢٠١٩
الأحد المقبل.. موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين بوظائف «جامعة الطائف»

الأحد المقبل.. موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين بوظائف «جامعة الطائف»

٠١:٢٤ م، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *