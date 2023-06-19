أكثر من 1300 وظيفة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر (1396) وظيفة شاغرة حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة) في كل من (الرياض، جدة، الشرقية، المدينة المنورة، الدمام، الطائف، تبوك، الخرج، القصيم .. وغيرها) بالمجالات التالية:

الوظائف المتاحة

– وظائف إدارية

– وظائف مساندة

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

– وظائف فنية

– وظائف صحية

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– جدة

– الشرقية

– المدينة المنورة

– الدمام

– الطائف

– حفر الباطن

– خميس مشيط

– تبوك

– الخرج

– القصيم

– نجران

– جازان

– شرورة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

– توفر المهارات والمتطلبات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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