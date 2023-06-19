ضبط موقع لتخزين الحطب والفحم المحليين في الطائف.. تعرف على العقوبة

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين موقعًا لتخزين الحطب والفحم المحليين يحتوي على (102) متر مكعب في محافظة الطائف، وتم تسليم الكميات المضبوطة للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر.

عقوبة نقل وبيع الحطب

يذكر أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وللإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية الاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999)،و(996) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، ألقت الدوريات الأمنية على عدد من المخالفين بتهمة للترويج للمخدرات بعدة مناطق.

القبض على مقيمٍ من الجنسية الهندية

وقبضت شرطة محافظة القنفذة على مقيمٍ من الجنسية الهندية لترويجه 199 كيلوجرامًا من القات المخدر.

اقرأ أيضًا:

تستهدف 1000 موقع.. حملة لضبط أنشطة السيارات وورش الصيانة بالأحساء

وبينت أن الكمية كانت مخفية داخل مركبة لنقل البضائع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شخص لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

وفي منطقة الرياض، قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اقرأ أيضًا:

ضبط 244 مشروعًا مخالفًا لنظام البيع في 6 شهور

وضبط بحوزته أسلحة ناريّة وذخيرة حيّة, وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

شرطة القصيـم تقبض على مروجين لمواد مخدرة

وفي القصيـم قبضت شرطة محافظة رياض الخبراء علـى مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اقرأ أيضًا:

ضربات قاصمة.. إحباط ترويج كميات مخدرات وضبط 31 مخالفًا بعدة مناطق

وجـرى إيقافهما واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

اقرأ أيضًا:

“حج وهمي”.. ضبط 3 مصريين بمكة المكرمة وإحالتهم للنيابة العامة

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.