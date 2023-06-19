دولة خليجية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجمعيات الخيرية

تواصل- فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الكويت، تعميما على مجالس إدارات الجمعيات المشهرة كافة، الضوابط الجديدة الخاصة بإبرام الاتفاقات وعقد اللقاءات.

الجمعيات الخيرية في الكويت:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية فقد نص التعميم الذي وجهته الشؤون الاجتماعية على:

1-حظر عقد أي لقاءات أو تنظيم اجتماعات مع البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.

2- أو ممثلي المنظمات والهيئات الدولية.

3- إعلام الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة بهذا الصدد.

4- تزويدها بفحوى اللقاء أو الاجتماع قبيل عقدهما.

وجاء في التعميم، حرصاً من الوزارة على تسيير أعمال وأنشطة المنظمات غير الربحية من الجمعيات الأهلية ذات الطابع الخيري والمبرات، لتكون وفق النظم والقواعد المعمول بها في هذا الصدد.

وأيضا يرجى الالتزام بالحصول على موافقتنا المسبقة بشأن عقد أي لقاءات أو تنظيم الاجتماعات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة لدى البلاد، أو ممثلي المنظمات والهيئات الدولية الخارجية والداخلية.

كما شمل التعميم عدم عقد أو إبرام أي شكل من أشكال الاتفاقات أو توقيع العقود مع الجهات الحكومية والخاصة المحلية أو الدولية.

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