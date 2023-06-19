عبر منصة ‫بلدي.. تصريح مؤقت لأصحاب المطابخ لتقديم خدمة ذبح الأضاحي

تواصل- واس:

أتاحت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها فرصة حصول أصحاب المطابخ على تصريح مؤقت لتقديم خدمة ذبح الأضاحي خلال موسم ‫عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هـ.

تصريح مؤقت لذبح الأضاحي:

ودعت الأمانة المطابخ الراغبة بالحصول على تصريح مؤقت الدخول عبر منصة ‫بلدي وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.

إحسان تستقبل طلبات الأضاحي:

وفي وقت سابق أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، عن بدء استقبال طلبات الأضاحي للعام الثالث على التوالي عبر منصة وتطبيق إحسان.

تمكين قطاع العمل الخيري رقميًا

وأوضحت أن ذلك يأتي بالشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”،

وفي إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهل الخير.

وأضافت أن برنامج الأضاحي يأتي تسهيلاً لأداء النسك رقميًا على المضحين والحجاج عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

كما أعلنت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة تتمثل في تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار قائمة برامجنا ثم برنامج الأضاحي، ثم اختيار نوع النسك المراد إخراجه وتحديد عدده ثم توكيل المنصة.

اقرأ أيضا:

6 مراحل للذبح والتوزيع.. ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي