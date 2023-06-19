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دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن أمراض الكبد

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن أمراض الكبد

دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن أمراض الكبد
١٢:٢٠:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت دراسة جديدة من جامعة “تشارلز آر درو” الأمريكية، أن واحدا من كل ثلاثة بالغين يعانون من مرض خطير للكبد.

أمراض الكبد المبكرة:

وأوضحت الدكتورة ماجدة شاهين المشاركة في الدراسة أن نسبة الأشخاص، الذين يعانون من الكبد الدهني زادت من 16% في عام 1988 إلى 37% في 2018.

ونوهت أن نسبة أكبر من الشباب في سن الثلاثين والأربعين يطورون في هذه الحالة.

يذكر أن أمراض الكبد، لا تلفت الانتباه دائمًا في المراحل المبكرة، مما يترك العديد من المرضى غير مدركين للإصابة بها.

ويعتبر مرض الكبد الدهني المرتبط بالتمثيل الغذائي، أو “MAFLD”، من أكثر أمراض الكبد شيوعًا.
ويمكن أن يحدث بسبب السمنة وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الدهون المرتفعة في الدم، والتي غالبًا ما تؤكدها خيارات نمط الحياة السيئة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل”، فإنه لا تتسبب المراحل المبكرة من “MAFLD” عادةً أي ضرر، ويمكن أن تتطور الحالة وتؤدي إلى التهاب وتندب وحتى فشل الكبد في المراحل المتأخرة.

أمراض القلب:

وأوضح المشاركون في الدراسة أنه “بشكل عام الزيادة في MAFLD مثيرة للقلق.

ويمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى فشل الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية ولها تفاوت صحي خطير.

وقام الفريق البحثي بتحليل ثلاثة عقود من البيانات من 32726 شخصًا شاركوا في مسح صحي بالولايات المتحدة.

ووجد الباحثون أن كلاً من MAFLD والسمنة يزدادان بمرور الوقت، مع زيادة في معدلات الكبد الدهني أكبر من الزيادة في السمنة.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب امراض دراسة جديدة صحة وطب

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