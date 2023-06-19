الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. جريان وتدفق السيول في وادي ريم والسيل الكبير وجنوب أبها
ضبط موقع لتخزين الحطب والفحم المحليين في الطائف.. تعرف على العقوبة
دولة خليجية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجمعيات الخيرية
دراسة جديدة تكشف مفاجأة عن أمراض الكبد
تحديد الوقت والأماكن.. توجيه #عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة العيد
عبر منصة ‫بلدي.. تصريح مؤقت لأصحاب المطابخ لتقديم خدمة ذبح الأضاحي

الرئيسية

 /

محليات

 /

تحديد الوقت والأماكن.. توجيه #عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة العيد

تحديد الوقت والأماكن.. توجيه #عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة العيد

تحديد الوقت والأماكن.. توجيه #عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة العيد
١٢:٠١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

الجوامع الممنوع صلاة العيد بها:

وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم ، ويكون وقت إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

على الجانب الآخر، تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- خدمة “الاتصال المرئي الإلكتروني”في ميقات قرن المنازل، أكبر ميقات برى.

وذلك لتوعية ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج في هذا العام.

رسالة المملكة:

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية الاعتدال،وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطرة؛تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجدي “ميقات قرن المنازل” التواصل المباشر “عن بُعد ” من خلال الاتصال المرئي بين السائل وفريق من الدعاة والمترجمين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالحج وأداء المناسك بكل يُسر وسهولة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية،في إطار مواكبة الوزارة رؤيةَ المملكة 2030.

اقرأ أيضا

لحظة بلحظة.. الشؤون الإسلامية تقدم خدماتها للحجاج بمواقيت الإحرام

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية صلاة العيد عيد الاضحى وزير الشؤون الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة نجران: “جثة شرورة” تعود لمواطن ثلاثيني كان يعاني مرضاً نفسياً

شرطة نجران: “جثة شرورة” تعود لمواطن ثلاثيني كان يعاني مرضاً نفسياً

١٠:١٣ ص، الأربعاء، ٠٢ أبريل ٢٠١٤
مصادر: 9 سجناء سعوديين مُهددون بالإعدام في العراق بتهمة جنسيتهم

مصادر: 9 سجناء سعوديين مُهددون بالإعدام في العراق بتهمة جنسيتهم

٠٥:٠٥ م، الجمعة، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٦
توقعات الطقس: رياح على مكة والمدينة وشمال المملكة

توقعات الطقس: رياح على مكة والمدينة وشمال المملكة

٠٧:١١ ص، الخميس، ١٩ أكتوبر ٢٠١٧
أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت

أمانة حفر الباطن تطرح 30 وظيفة.. 3 مزايا ومكافآت

٠٣:١٣ ص، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *