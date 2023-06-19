تحديد الوقت والأماكن.. توجيه #عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة العيد

تواصل- فريق التحرير:

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

الجوامع الممنوع صلاة العيد بها:

وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم ، ويكون وقت إقامتها بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة.

على الجانب الآخر، تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- خدمة “الاتصال المرئي الإلكتروني”في ميقات قرن المنازل، أكبر ميقات برى.

وذلك لتوعية ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج في هذا العام.

رسالة المملكة:

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية الاعتدال،وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطرة؛تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجدي “ميقات قرن المنازل” التواصل المباشر “عن بُعد ” من خلال الاتصال المرئي بين السائل وفريق من الدعاة والمترجمين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالحج وأداء المناسك بكل يُسر وسهولة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية،في إطار مواكبة الوزارة رؤيةَ المملكة 2030.

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