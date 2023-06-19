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ضحايا الصواعق بالمئات في هذه الدولة.. نهاية صادمة لأب ونجله
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ضحايا الصواعق بالمئات في هذه الدولة.. نهاية صادمة لأب ونجله

ضحايا الصواعق بالمئات في هذه الدولة.. نهاية صادمة لأب ونجله

ضحايا الصواعق بالمئات في هذه الدولة.. نهاية صادمة لأب ونجله
٠١:٥٩:٢٣ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر الموت بالصاعقة أمرا غير مفاجئ في الولايات المتحدة حيث تم تسجيل 444 موت بالصاعقة بين عامي 2006-2021 وفقا لمركز “سي دي سي”، المعني بتوثيق هذه الحوادث.

صاعقة تضرب طفلا:

وكان طفل في السادسة من عمره، قد توفي بعد قضائه شهر على أجهزة الإنعاش بسبب إصابته بصاعقة، انتقلت شرارتها إليه من والده الذي توفي سريعا بعد الضربة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار”، فإن غرايسون بوغز، البالغ من العمر ستة أعوام كان يمسك بيد والده، ماثيو البالغ من العمر 34 عامًا.

وأوضحت أن الصاعقة ضربت الرجل بشكل أساسي ليمر التيار من خلاله إلى ابنه عبر يده الذي أغمي عليه هو الآخر.

وكانت الحادثة قد وقعت في 15 مايو الماضي في ولاية تكساس الأمريكية، حينما كان الأب يستقبل ابنه القادم بحافلة المدرسة، قبل أن تضربهما الصاعقة حيث توفي الأب في اليوم التالي بسبب إصابته بضرر كبير في الدماغ.

فيما عانى الطفل من الحرمان من الأوكسجين نتيجة إصابات في الدماغ حيث تم وضعه على أجهزة الإنعاش إثر دخوله في غيبوبة.

ونوهت العلامات الأولية أن حالته تتحسن، لكن اتضح فيما بعد أن هذا لم يكن دقيقا، وتم نزع جهاز التنفس الصناعي قبل وفاته بثلاثة أيام.

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الكلمات الدلالية:
امريكا برق ورعد صاعقة ضحايا الصواعق

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