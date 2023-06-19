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وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لمختلف المؤهلات

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لمختلف المؤهلات

وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لمختلف المؤهلات
١٠:٤٦:٠٥ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممرضة الموظفين.

مهندس صيانة أول.

أخصائي تدريب وتطوير.

مهندس صيانة أول.

القابلة.

كبير فنيي مختبر الأسنان.

الممرضة المسؤولة.

استشاري مساعد التخدير.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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