وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لمختلف المؤهلات

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ممرضة الموظفين.

مهندس صيانة أول.

أخصائي تدريب وتطوير.

مهندس صيانة أول.

القابلة.

كبير فنيي مختبر الأسنان.

الممرضة المسؤولة.

استشاري مساعد التخدير.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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