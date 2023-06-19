وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي لمختلف المؤهلات
تواصل- فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ممرضة الموظفين.
مهندس صيانة أول.
أخصائي تدريب وتطوير.
مهندس صيانة أول.
القابلة.
كبير فنيي مختبر الأسنان.
الممرضة المسؤولة.
استشاري مساعد التخدير.
والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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