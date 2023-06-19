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أمطار على جازان وتنبيه من الأرصاد ليوم غد على المدينة المنورة

أمطار على جازان وتنبيه من الأرصاد ليوم غد على المدينة المنورة

أمطار على جازان وتنبيه من الأرصاد ليوم غد على المدينة المنورة
١٠:٤٠:١١ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هطلت مساء اليوم، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان؛ شملت محافظات العارضة، والحرث، وفيفا، والدائر بني مالك، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقا خير وبركة ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

المدينة المنورة:

من جانبه، نبَّه المركز الوطني للأرصاد ليوم غد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

مكة المكرمة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية في عدد من الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو تداول، هطول أمطار متوسطة على حي الراشدة بمنقطة مكة المكرمة، فيما وثق مقطع فيديو آخر تساقط البرد على حي المحمدية بشفا الطائف.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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