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“الصحة” تطلقُ البثَّ المباشرَ عن التعافي من إدمان المخدرات
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“الصحة” تطلقُ البثَّ المباشرَ عن التعافي من إدمان المخدرات

“الصحة” تطلقُ البثَّ المباشرَ عن التعافي من إدمان المخدرات

“الصحة” تطلقُ البثَّ المباشرَ عن التعافي من إدمان المخدرات
١٠:٣١:٢٢ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة خدمة البث المباشر عبر حسابها في منصة تيك توك (Saudimoh@) عن التعافي من إدمان المخدرات والخدمات الوقائية والعلاجية التي تقدمها الوزارة لعلاج الإدمان، ورفع الوعي بأضرار المخدرات وعواقبها الخيمة.

بث يومي مع مجموعة من الاستشاريين

تم ذلك من خلال بث يومي لظهور مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان في مقر مستشفى صحة الافتراضي للحديث عن طرق التعافي من الإدمان،وطرق العلاج، والآثار المترتبة على الإدمان،والإجابة على استفسارات الموجودين بالبث.

أهمية التواصل والحصول على الخدمات

وبيَّنت “الصحة” أهمية التواصل والحصول على الخدمات المقدمة للتعافي من إدمان المخدرات عبر خدمة الاستشارات الطبية بالاتصال على الرقم (937)،أو عبر خدمة الاستشارات الطبية الفورية في تطبيق “صحتي”، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد في عيادة إرادة عبر تطبيق “صحتي”؛ وذلك للحصول على التوجيه الطبي المناسب، والنصائح التوعوية حول الإدمان.

حيث يتم تحويل الحالة إلى مستشفى صحة الافتراضي،الذي يوفِّر استشاريين وأطباء متخصصين “عن بعد” لاستكمال مرحلة العلاج، وفق خصوصية عالية للبيانات، والمعلومات الخاصة في المريض.

وأكدت “الصحة” أنها تقدم تلك الخدمات تزامنًا مع الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات تحت شعار (#وطن بلا مخدرات)،التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي لدى فئة الشباب وأفراد المجتمع بخطورة وأضرار المخدرات وعواقبها الوخيمة.

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الكلمات الدلالية:
الإدمان التعافي من الإدمان الصحة وزارة الصحة

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