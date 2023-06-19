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الشؤون الإسلامية ترشد ضيوف الرحمن بالاتصال المرئي في أكبر ميقات بري “قرن المنازل”

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الشؤون الإسلامية ترشد ضيوف الرحمن بالاتصال المرئي في أكبر ميقات بري “قرن المنازل”

الشؤون الإسلامية ترشد ضيوف الرحمن بالاتصال المرئي في أكبر ميقات بري “قرن المنازل”

الشؤون الإسلامية ترشد ضيوف الرحمن بالاتصال المرئي في أكبر ميقات بري “قرن المنازل”
١٠:٢٢:٠٥ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة- خدمة “الاتصال المرئي الإلكتروني”في ميقات قرن المنازل، أكبر ميقات برى.

وذلك لتوعية ضيوف بيت الله الحرام القادمين لأداء فريضة الحج في هذا العام.

رسالة المملكة:

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية الاعتدال،وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة المطرة؛تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وتتيح هذه الخدمة المتجولة في مسجدي “ميقات قرن المنازل” التواصل المباشر “عن بُعد ” من خلال الاتصال المرئي بين السائل وفريق من الدعاة والمترجمين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم المتعلقة بالحج وأداء المناسك بكل يُسر وسهولة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية،في إطار مواكبة الوزارة رؤيةَ المملكة 2030.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة الشؤون الإسلامية ضيوف الرحمن

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