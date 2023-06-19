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بالفيديو.. أمطار على الراشدية وتساقط البرد بشفا الطائف

بالفيديو.. أمطار على الراشدية وتساقط البرد بشفا الطائف

بالفيديو.. أمطار على الراشدية وتساقط البرد بشفا الطائف
٠٩:٤٩:٤٥ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية في عدد من الأحياء بمنطقة مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو تداول، هطول أمطار متوسطة على حي الراشدة بمنقطة مكة المكرمة، فيما وثق مقطع فيديو آخر تساقط البرد على حي المحمدية بشفا الطائف.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار البرد الطائف حي المحمدية مكة المكرمة

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