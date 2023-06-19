وفق نظام “المعاملات المدنية “.. في هذه الحالة يحق للمتعاقد طلب إبطال العقد؟

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نشرت صحيفة أم القرى الرسمية تفاصيل نظام المعاملات المدنية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت الصحيفة الرسمية ” أم القرى ” أن نظام المعاملات المدنية يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يوما .

للمتعاقد حق إبطال العقد:

وأوضح نظام المعاملات المدنية الجديد ، أنه يحق للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.

وأوضح النظام، لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

وأضاف النظام أيضا أنه لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.

كما نوه أنه ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

تطبيق القواعد:

يطبق نظام المعاملات المدنية على جميع المسائل فإن لم يوجد نص، طبقت القواعد الـ 41 التالية:

1- الأمور بمقاصدها

2- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

3- العادة مُحَكَّمة

4- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

5- المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا

6- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة

7- اليقين لا يزول بالشك

8- الأصل بقاء ما كان على ما كان

9- الأصل براءة الذمة

10- الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم

11- الأصل في الصفات العارضة العدم

12- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

13- لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان

14- لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح

15- لا عبرة بالظن البين خطؤه

16- الضرر يزال

17- الضرر لا يزال بمثله

18- يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف

19- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

20- إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع

21- المشقة تجلب التيسير

22- الضرورات تقدر بقدرها

23- الاضطرار لا يُبطل حق الغير

24- الأصل في الكلام الحقيقة

25- إعمال الكلام أولى من إهماله

26- المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة

27- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر

28- التابع تابع

29- يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها

30- يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء

31- إذا سقط الأصل سقط الفرع

32- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص

33- على اليد ما أخذت حتى تؤديه

34- الخراج بالضمان

35- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

36- إذا زال المانع عاد الممنوع

37- ما ثبت لعذر يزول بزواله

38- الساقط لا يعود

39- إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل

40- من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه

41- الجهل بالحكم ليس عذرا

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