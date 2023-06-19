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تسكن مع والدها وقدمت صكّا ولم يتم اعتمادها في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟
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تسكن مع والدها وقدمت صكّا ولم يتم اعتمادها في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

تسكن مع والدها وقدمت صكّا ولم يتم اعتمادها في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

تسكن مع والدها وقدمت صكّا ولم يتم اعتمادها في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟
١٠:١٤:٤٥ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال حول كيفية إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية في حساب المواطن.

إرفاق صك ملكية في حساب المواطن:

وكان سؤال قد وجه لخدمة المستفيدين: ” السلام عليكم قدمت طلب حساب مواطن وأنا ساكنة مع الوالد بشقة تحتاج مصاريف أرفقت صك ملكية الوالد وتم الرفض بسبب الوثيقة.. كيف أتصرف ؟”.

وأجاب حساب المواطن على السؤال بالقول :” وعليكم السلام،في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند بإسم “المتقدم بالطلب” و غير مشترك،وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة”.

إرفاق عقد الإيجار:

كما أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على طبيعة تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهل يلزم المستفيد بتحديثه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للخدمة يستفسر فيه قائلا : ” غيرت اسمي في الأحوال المدنية، وأريد تحدثون لي بياناتي في حساب المواطن باسمي الجديد لو تكرمتم”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في” الأحوال المدنية “سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن.. نسعد بخدمتك”.

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هل تغيير الاسم في الأحوال المدنية يلزم تحديثه في حساب المواطن؟

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