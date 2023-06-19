تسكن مع والدها وقدمت صكّا ولم يتم اعتمادها في حساب المواطن.. ماذا تفعل؟

تواصل- فريق التحرير:

أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال حول كيفية إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية في حساب المواطن.

إرفاق صك ملكية في حساب المواطن:

وكان سؤال قد وجه لخدمة المستفيدين: ” السلام عليكم قدمت طلب حساب مواطن وأنا ساكنة مع الوالد بشقة تحتاج مصاريف أرفقت صك ملكية الوالد وتم الرفض بسبب الوثيقة.. كيف أتصرف ؟”.

وأجاب حساب المواطن على السؤال بالقول :” وعليكم السلام،في حال تم إرفاق صك ملكية كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون المستند بإسم “المتقدم بالطلب” و غير مشترك،وفي حال عدم توفر مستندات إثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة”.

إرفاق عقد الإيجار:

كما أجاب حساب المواطن على سؤال مواطن تعذر عليه عدم قدرته إرفاق “عقد الإيجار” في التسجيل لأجل الحصول على الدعم.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا قال فيه : ” يطلع لي غير مؤهل بدون توضيح الأسباب، ولا أستطيع إرفاق عقد الإيجار ، الرجاء تزويدي برقم التواصل غير ١٩٩١٢ لعدم وجود رد من ثلاث ساعات الموظفين مشغولين؟”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة ” ادارة المرفقات ” واختيار نوع المرفق ” عقد إيجار موحد ” ثم الضغط على أيقونة ” حفظ ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه ، نسعد بخدمتك”.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على طبيعة تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهل يلزم المستفيد بتحديثه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا للخدمة يستفسر فيه قائلا : ” غيرت اسمي في الأحوال المدنية، وأريد تحدثون لي بياناتي في حساب المواطن باسمي الجديد لو تكرمتم”.

وأجابت خدمة المستفيدين بالقول :” حياك الله، في حال تم تحديث بيانات الاسم في” الأحوال المدنية “سيتم تغيير الاسم تلقائياً في حساب المواطن.. نسعد بخدمتك”.

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