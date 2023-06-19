أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في “مسلم بن مسلم” وموعد انتهاء الدعم الإضافي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

حساب المواطن يوضح موعد انتهاء إيداع الدعم الإضافي

أوضح برنامج حساب المواطن، موعد انتهاء إيداع الدعم الإضافي في حسابات المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.. المزيد هنا

تحطم مروحية عسكرية أردنية في منطقة البقعة.. التفاصيل

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، عن إصابة طيارين نتيجة تحطم طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي في منطقة البقعة.. المزيد هنا

بشرى من “المياه الوطنية” لسكان هذه المناطق

بدأت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشرقي في تنفيذ 3 مشاريع إستراتيجية وحيوية.. المزيد هنا

“سعود الطبية” تحذر من الأضرار الصحية لبعض أنواع الإحرام في الحج

وجهت مدينة الملك سعود الطبية، إرشادات توعوية ينبغي على الحجاج إتباعها خلال رحلة العمر، محذرة من الأضرار الصحية لبعض أنواع الإحرام.. المزيد هنا

تعرف على موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.. المزيد هنا

توضيح مهم بشأن صرف دعم حساب المواطن للعاملين خارج المملكة

أتاح حساب المواطن للعاملين خارج المملكة التسجيل في برنامج الدعم، على أن يتم الصرف وفق الآلية المحددة.. المزيد هنا

بشرى سارة من الضمان الاجتماعي بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة

زفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في برنامج الضمان الاجتماعي، بشرة سارة بحلول تمويلية ميسرة للأسر المنتجة.. المزيد هنا

4 شهداء فلسطينيين و62 مصابًا.. وبيان من منظمة التعاون الإسلامي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط ٤ شهداء و٦٢ مصابًا اليوم الاثنين، جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.. المزيد هنا

هاجم رجال الأمن عدة مرات.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في المنطقة الشرقية

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

في ثاني أيام الاختبارات.. 12 نصيحة تضمن لك النجاح والتفوق

يواصل نحو ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الاثنين، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.. المزيد هنا