المملكة ترحب باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات تطبيقاً لاتفاق العلا

تواصل- واس:

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيقاً لاتفاق العلا.

التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات:

ونوهت وزارة الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

تخريب سفارة قطر:

وفي وقت سابق أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية لاقتحام وتخريب سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم.

وتعرب وزارة الخارجية عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، لتطالب كافة الأطراف السودانية الالتزام بالتهدئة وفق نتائج مباحثات جدة الأخيرة، والانخراط في المسار السياسي الذي يسعى للوصول إلى حلٍ عادل وشامل للأزمة في جمهورية السودان الشقيقة.

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