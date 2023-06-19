شراء 30 “إيرباص” جديدة لزيادة حجم أسطول”طيران ناس” إلى 250 طائرة

تواصل- واس:

أعلن طيران ناس، توقيع اتفاقية مع شركة ايرباص لشراء 30 طائرة جديدة من طراز A320neo بقيمة تتجاوز 14 مليار ريال .

صفقة شراء لطيران ناس:

ووقع الجانبان الاتفاقية أثناء دورة هذا العام 2023 لمعرض باريس الدولي للطيران، والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية كل عامين، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس إدارة طيران ناس عايض الجعيد، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا، والرئيس التنفيذي للعمليات التجاري والدولية في شركة أيرباص كريستيان شيرير.

الطائرات الجديدة:

وتأتي الطلبية الجديدة بعدما تسلم طيران ناس مؤخراً عدد من الطائرات الجديدة من طراز A320neo ضمن 19 طائرة من المقرر أن يتسلمها خلال العام 2023، ارتفع معها عدد الطائرات من هذا الطراز الحديث إلى 32 طائرة وهو ما يشكل أكثر من ثلثي أسطول طيران ناس المكون من 49 طائرة، منها 13 طائرة أيرباص A320ceo وأربع طائرات من طراز A330 عريض البدن ضمن تعزيز استعدادات التشغيلية قبل بدء موسم الحج لهذا العام.

120 طائرة من شركة ايرباص:

وأوضح الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن طلبية شراء 120 طائرة من شركة ايرباص بقيمة تجاوزت 32 مليار ريال، ضمن خططه لزيادة حجم أسطوله بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة طلبيات شراء الطائرات إلى 250 طائرة، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار “نربط العالم بالمملكة” بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية بحلول عام 2030، وإلى زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر سنوياً عبر كافة مطارات المملكة”.

ووافق مجلس إدارة طيران ناس العام الماضي على زيادة طلبياته لشراء الطائرات إلى 250 طائرة جديدة، بما يجعل الناقل الجوي السعودي أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعزز قدراته للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.

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