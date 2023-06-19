“بها نسعد”.. الصلاة مناجاة للرحمن وجنة في الدنيا والآخرة (فيديو)

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الصلاة عماد الدين وصلة بين العبد وربه وثاني ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

وعن الصلاة وفضلها تحدث الشيخ عمر السعدان إمام وخطيب جامع الراجحي في الرياض، عن أهمية الخشوع في الصلاة لله رب العالمين.

الصلاة مناجاة لرب العالمين

وبدأ الشيخ السعدان حديثه عن أهمية الصلاة بهذا السؤال: “من الذي أمامك في الصلاة؟

ليجيب عن السؤال قائلاً : “إذا قلت الله أكبر تذكرك باللقاء الأكبر، يقول النبي ﷺ إذا وقف أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، وفي مناسبة أخرى يقول ﷺ إذا وقف أحدكم يصلي فإن الله قبل وجوهكم”.

تذكر أن الله أمامك

وتابع الشيخ عمر السعدان قائلا: “إذا تذكرت أن الله أمامك، تذكر أنك ستلتقي به في الجنة ، ينادي لأهل الجنة يا أهل الجنة السلام عليكم فيقولون ما نقوله في الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام”.

وختم الشيخ عمر السعدان بقوله : “فإذا أردت أن تقابل الله في الجنة فلتحسن مقابلته في الدنيا”.

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