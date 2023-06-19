ضربة الشمس في الصيف كالنوبة القلبية.. أخطارها وطرق علاجها

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تحدث ضربة الشمس حين ترتفع درجة حرارة جسم الإنسان بسرعة دون إمكانية خفضها.

كما تحدث هذه الحالة أيضا، عند البقاء في الحر لفترة طويلة أو نتيجة ممارسة نشاط شاق في الأجواء الملتهبة.

ضربة الشمس مثل النوبة القلبية:

طبيب الرعاية الأولية والطب الرياضي في ولاية كاليفورنيا، “جوشوا سكوت”، قال :” إن هذه واحدة من الحالات الطارئة الحقيقية”.

وذكر لموقع “إنسايدر”، أن “ضربة الشمس مثل النوبة القلبية، حيث يجب معالجتها على الفور.

وأوضح أنه قبل حدوث حالة ضربة الشمس، سيشعر الشخص بأعراض الإنهاك الحراري مثل التعرق الشديد والنبض السريع.

أعراض ضربة الشمس:

تتنوع أعراض ضربة الشمس، ومنها:

1-الحمى التي تبلغ 40 درجة مئوية فأكثر.

2- سخونة في الجلد أو جفافه.

3- التعرق الشديد.

4- الغثيان والقيء.

5- تسارع دقات القلب.

6- سرعة التنفس.

7- الصداع.

8- الإغماء.

9- تغييرات في الحالة السلوكية مثل التشوش أو الهياج.

10- النوبات التشنجية والغيبوبة.

طرق علاج ضربة الشمس:

1-إذا كان المصاب واعيا، فيجب أن يشرب الماء المثلج أو غيره من المشروبات الباردة التي لا تحتوي على الكافيين.

2- صب الماء البارد على المصاب.

3- يتوجب وضع أكياس الثلج أو الكمادات الباردة على العنق والإبطين وبين الفخذين.

4- إذا كنت مع شخص تعتقد أنه يعاني من ضربة شمس، فيجب أن تحاول تبريده قبل أن يصل إلى المستشفى لإبطاء أي تلف محتمل للأعضاء.

5- إذا فقد المصاب الوعي، فيجب البدء بعملية الإنعاش القلبي الرئوي.

6- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

7- حال الخروج باستخدام كريم واقي من أشعة الشمس، فضلا على ارتداء الملابس الخفيفة.

8- شرب كمية وافرة من المياه لتجنب تعرض الجسم للجفاف.

9- الابتعاد عن أشعة الشمس فور الشعور بالإرهاق.

10- تجنب ممارسة الرياضة أو النشاط الشاق أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

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