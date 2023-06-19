“أمة واحدة”.. “موائد تملأ الطرقات” تشاديون يستقبلون السودانيين الفارين من الاشتباكات

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو حقيقة التحام الأمة فيما بينها، حيث استقبل التشاديون عددا كبيرا من السودانيين اليذن فروا بسبب الاقتتال بكرم وحفاوة بالغة.

موائد طعام للسودانيين:

ويظهر الفيديو موائد الطعام وقد علاها اللحم الناضج وهي تملأ ساحة كبيرة معدة لإطعام واستقبال السودانيين.

وعلق أحد النشطاء الأفارقة على مقطع الفيديو بالقول :” جزى الله التشاديين خيرا على هذا العمل الخيري والإنساني.. هذه وجبات للإخوة النازحين السودانيين”.

فرار 100 ألف سوداني إلى تشاد:

وتسبب الصراع الدائر بالسودان في فرار أكثر من 100 ألف شخص إلى تشاد، بحسب ما ذكرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأوضحت أن العدد قد يرتفع إلى المثلين في الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تحولت العاصمة لساحة حرب بين الطرفين.

وفي التفاصيل دفع الصراع الدائر منذ نحو سبعة أسابيع السودان إلى أزمة إنسانية وحول عاصمته الخرطوم، إحدى أكبر مدن أفريقيا، إلى ساحة حرب.

عدد القتلى في السودان:

أعلن وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن نحوا من ثلاثة آلاف لقوا مصرعهم منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأوضح في تصريح له أن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وستة آلاف جريح سقطوا منذ بداية الصراع في منتصف أبريل الماضي.

وأكد الوزير السوداني أن نصف مستشفيات الخرطوم البالغ عددها 130 ما زالت تعمل، لكن جميع مستشفيات ولاية غرب دارفور غرب السودان خارج الخدمة.

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