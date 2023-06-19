ميزة مشاهدة المقاطع ثلاث مرات تصل سناب شات (فيديو)

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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الإثنين، عن وصول ميزة مشاهدة مقاطع سناب شات ثلاث مرات.

ميزة جديدة في سناب شات

وقال الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “إن ميزة مشاهدة سنابات الخاص ثلاثة مرات وصلت للتطبيق للمشتركين في خدمة سناب شات بلس”.

وأضاف أنه يمكن مشاهدة السنابة الأساسية، أما المشاهدة الثانية فتتم من خلال إعادة التشغيل، والمشاهدة الثالثة بالضغط ضغطة مطولة لمشاهدتها ثالثا”.

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تراجع أسهم سناب شات

سجلت أسهم تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي، تراجعًا كبيرًا، بعد أن أعلنت الشركة الأم سناب أرقامًا مخيبة للآمال خلال الربع الأول.

وانخفضت الأسهم، أمس الخميس، بنحو الخمس بعد أن أعلنت سناب عن انخفاض بنسبة 7 في المائة في الإيرادات لتصل إلى 6ر988 مليون دولار. وكانت الشركة تشتهر بالنمو الهائل.

وقالت سناب إن عدد مستخدمي تطبيق سناب شات النشطين يوميًا ارتفع من 375 مليونًا إلى 383 مليونا في غضون ثلاثة أشهر، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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وفي الوقت ذاته، تقلصت الخسائر الفصلية إلى 7ر328 مليون دولار مقابل 6ر359 مليون دولار في العام السابق.

وانخفض سعر سهم سناب بنسبة 5ر19 في المائة في فترة ما بعد ساعات التداول.

وكانت شركة سناب أعلنت في نهاية شهر فبراير الماضي عن طرح بوت اسمه “ماي إيه آي”، وذلك تنفيذًا لخطط الشركة بالدخول إلى مضمار المنافسة والسباق في عالم روبوتات الذكاء الاصطناعي.

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