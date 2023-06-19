عبر مبادرة طريق مكة.. الحجاج الأتراك ينهون إجراءات السفر للمملكة في وقت قياسي (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تواصل مبادرة ” طريق مكة ” تقديم خدماتها للمستفيدين من الحجاج الأتراك، حيث غادرت مطار اسطنبول الدولي صباح اليوم الإثنين رحلتان متوجه إلى جدة.

إنهاء إجراءات السفر بيسر وسهولة

واستفاد ضيوف الرحمن من الخدمات المقدمة لهم، حيث أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقق من توافر الاشتراطات اللازمة.

وأبدى الحجاج امتنانهم للمملكة على هذه المبادرة، التي تسهل لضيوف الرحمن إجراءات دخول المملكة، وتختصر عليهم الوقت والجهد، وعبروا عن سرورهم وهم يتجهون إلى أطهر بقاع الأرض لإداء الركن الخامس من أركان الإسلام ، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل سعيهم، وأن يجزي المملكة خير الجزاء على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.

أهداف مبادرة طريق مكة

وتهدف مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توفر الاشتراطات الصحية.

ومن أهم أهداف المبادرة، أيضا ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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