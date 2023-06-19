الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
في عشر ذي الحجة.. أجلّ 10 أعمال طلبا للرحمة والمغفرة
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في عشر ذي الحجة.. أجلّ 10 أعمال طلبا للرحمة والمغفرة

في عشر ذي الحجة.. أجلّ 10 أعمال طلبا للرحمة والمغفرة

في عشر ذي الحجة.. أجلّ 10 أعمال طلبا للرحمة والمغفرة
٠٧:٠١:٢٩ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :” ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء”.

أجلّ الأعمال في عشر ذي الحجة:

صحيفة تواصل، ومن باب “وتعاونوا على البر والتقوى”، ترصد أهم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يضعها في جدوله في هذه الأيام المباركة ومنها:

١-لزوم الفرائض جماعة في المسجد.

2- المحافظة على السنن الرواتب: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

3- المحافظة على الوتر: وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين.
4- صيام العشر: قال الإمام النووي: “وصومها مستحب استحبابا شديدا”.

5- كثرة التلاوة: ويحرص العبد على ختم القرآن كله في العشر.

٦-كثرة الذكر: خاصة التكبير المطلق والمقيد، وفق ما حددته السنة المطهرة.

٧-كثرة الدعاء: وتحري مواطن الإجابة اليومية: بين الأذان والإقامة، وقبل السلام من الصلاة، وفي السجود، وجوف الليل.

٨-كثرة الاستغفار: خاصة عند ختام الأعمال.

٩-صلة الرحم: خاصة صلة الوالدين والأهل والأقارب بالمال-وهو أعظم وجوه الصلة- والزيارة والسلام.

الحج - عرفة - حجاج

١٠-بذل الإحسان والنفقة: في جميع وجوه الخير.
قال ﷺ كما جاء في صحيح مسلم: “من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.. ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”.

وفي الحديث المتفق عليه قالت خديجة رضي الله عنها للنبي ﷺ :”والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق”.

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