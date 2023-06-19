جراحة عاجلة لتسعيني.. إنقاذ حياة حاج إندونيسي من انفجار بالمعدة

تواصل- فريق التحرير:

بعد فضل الله وقدرته، ثم التدخل الجراحي العاجل، تمكن فريق طبي مختص في مستشفى حراء العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاجي إندونيسي يبلغ من العمر 90 عاماً.

إنقاذ حياة حاج إندونيسي:

وكان الحاج الإندونيسي، قد قدم لأداء فريضة الحج إثر تعرضه لانفجار في المعدة، حيث كان يشكو من آلام شديدة في البطن مع تقيئ وعدم القدرة على الأكل.

وبحسب ما أوضحه الفريق الطبي المباشر للحالة أنه فور وصول المريض إلى قسم الطوارئ قام بعمل جميع الإجراءات والفحوصات العلاجية اللازم.

وشخص المريض أن لديه تسمم في الدم نتيجة لانفجار في الاثني عشر، حيث تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة، وأجريت له عملية استكشاف للبطن.

وبعد الفتح وجد كمية كبيرة من الصديد تخرج من بطن المريض كما وجد ثقب كبير بالمعدة طوله 2 سم في جدار المعدة الأمامي، وتم تنظيف البطن من الصديد وأخذ عينة للتحليل من حافة الثقب الموجود بالمعدة.

كما تم إغلاق الثقب وغسل الأحشاء والبطن من الداخل وإغلاق الجرح وإفاقة المريض قبل نقله للعناية المركزة، وهو الآن بصحة جيدة ولله الحمد.

توقف قلب حاجة إندونيسية:

وقبل أيام تمكنت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها بعد هبوط الطائرة في مدرج المطار.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي حينها، أن الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها.

وبينت الفحوصات توقف القلب وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادة النبض -ولله الحمد- وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

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