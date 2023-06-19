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شاهد.. أمطار غزيرة على شرائع مكة وتشكيلات من السحب شمال الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة على شرائع مكة وتشكيلات من السحب شمال الطائف

شاهد.. أمطار غزيرة على شرائع مكة وتشكيلات من السحب شمال الطائف
٠٦:٠٣:٤٢ م، الإثنين، ١ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ١٩ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على بعض أحياء منطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار على الشرائع بمكة المكرمة، وتكون تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على الطائف، تبشر بهطول أمطار الخير.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار مكة الشرائع الطائف

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